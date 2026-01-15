Logo SportMediaset

Rugby: All Blacks, esonerato l'allenatore Scott Robertson

15 Gen 2026 - 18:55

L'allenatore degli All Blacks, Scott Robertson, è stato esonerato dopo appena due anni del suo contratto quadriennale. Lo ha reso noto la stessa Federazione neozelandese di rugby. Il mandato di Robertson come allenatore è stato controverso ancor prima del suo vero inizio e ha portato la squadra ai peggiori risultati dell'era professionistica, tra cui la sconfitta contro il Sudafrica lo scorso anno, la più pesante nei 120 anni di storia degli All Blacks. Il capitano degli All Blacks, vincitore della Coppa del Mondo, David Kirk, che presiede il consiglio di amministrazione della New Zealand Rugby, ha annunciato la "partenza" di Robertson in un comunicato. Tra le motivazioni dell'esonero i risultati molto negativi nella stagione 2025 della nazionale neozelandese e le minacce di dimissioni da parte di giocatori senior se non fosse stato rimosso.

