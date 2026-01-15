Rugby, Mondiali U20: esordio Italia il 27 giugno contro la Scozia

L'Italia arriva all'appuntamento dopo aver ospitato l'edizione 2025, conclusasi con la finale tra Sudafrica e Nuova Zelanda a Rovigo, vinta dai Baby Boks. Un successo organizzativo, cerificato anche da World Rugby, che ha coinvolto i territori e le città ospitanti - Viadana, Calvisano, Rovigo, Verona - che hanno accolto oltre ventiduesima tifosi da ogni parte del mondo, offrendo lo spettacolo del grande rugby giocato dalle stelle del futuro. Nell'estate 2026 Gli Azzurrini, allenati da Andrea Di Giandomenico, affronteranno nel Pool B Nuova Zelanda, Scozia e Giappone, in un girone che determinerà l'accesso alle semifinali e alle partite di ranking fino alla 16/a posizione. Gli Azzurrini scenderanno in campo Sabato 27 giugno alle 18.30 contro la Scozia; Giovedì 2 luglio, ore 18.30, contro il Giappone e Martedì 7 luglio, ore 18.30 contro la Nuova Zelanda sempre all' AIA Arena, Kutaisi.