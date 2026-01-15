Logo SportMediaset

Milano Cortina: la fiamma olimpica arriva il 22/1 a Venezia

15 Gen 2026 - 15:25

Venezia si prepara ad accogliere, il 22 gennaio, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 L'arrivo della tappa in laguna si alternerà in un percorso sull'acqua a Venezia a bordo della storica Serenissima e della Dodesona e uno a terra per le vie del centro di Mestre. "Sarà un momento unico ed emozionante per tutta Venezia e per tutti i nostri cittadini e visitatori" sottolinea il sindaco Luigi Brugnaro il quale ricorda che la Fiamma Olimpica fece tappa in città 20 anni fa, nel 2006, per le Olimpiadi di Torino.

Il primo appuntamento è previsto a Mestre, in Piazza Ferretto, dove la Fiamma tra le 14.30 e le 16 la Torcia lungo un percorso di oltre quattro chilometri e proseguirà poi verso Venezia a partire dalle 16.45, lungo un itinerario misto a piedi, tra calli e campielli, e sull'acqua, con il passaggio sul Canal Grande nel tratto compreso tra Rialto e Accademia: i tedofori saranno trasportati a bordo della storica Serenissima, simbolo identitario di Venezia e della Dodesona accompagnate dalle gondole e delle imbarcazioni delle remiere locali fino all'Arsenale.

Da qui la Torcia attraverserà infine a piedi Riva degli Schiavoni fino a raggiungere Piazza San Marco intorno alle 19, per l'accensione del braciere olimpico. Il momento culminante sarà proprio l'arrivo nel cuore di Venezia. Protagonisti del Viaggio della Fiamma saranno alcune e alcuni dei 10.001 tedofori e tedofore, atlete e atleti Olimpici e Paralimpici, insieme a volti noti del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo, accompagnano la Torcia nel suo cammino verso Milano, dove il 6 febbraio si terrà la Cerimonia di apertura allo Stadio Olimpico di San Siro. 

