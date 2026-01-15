Milano Cortina: la fiamma olimpica arriva il 22/1 a Venezia

Il primo appuntamento è previsto a Mestre, in Piazza Ferretto, dove la Fiamma tra le 14.30 e le 16 la Torcia lungo un percorso di oltre quattro chilometri e proseguirà poi verso Venezia a partire dalle 16.45, lungo un itinerario misto a piedi, tra calli e campielli, e sull'acqua, con il passaggio sul Canal Grande nel tratto compreso tra Rialto e Accademia: i tedofori saranno trasportati a bordo della storica Serenissima, simbolo identitario di Venezia e della Dodesona accompagnate dalle gondole e delle imbarcazioni delle remiere locali fino all'Arsenale.