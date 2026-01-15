Volley, A1 donne: Paola Egonu è l'Mvp del mese di dicembre

Alla prima stagione da capitana, Egonu ha trascinato le sue compagne al primo successo sul suolo italiano, la vittoria in Supercoppa di fine ottobre, e nonostante qualche alto e basso in campionato ha permesso alla sua squadra di tornare ad occupare il terzo posto in campionato. Un risultato raggiunto soprattutto per merito dei due big match vinti a dicembre, entrambi marchiati dalle prestazioni dell'opposta campionessa olimpica e mondiale in carica. Sia contro Chieri che Conegliano, Egonu è stata nominata MVP realizzando rispettivamente 20 e 32 punti.