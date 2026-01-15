Volley, A1 donne: Paola Egonu è l'Mvp del mese di dicembre

La SisalTipster MVP of the Month del mese di dicembre, nel campionato di volley femminile, è Paola Egonu. Dopo essere stata superata nei sondaggi a ottobre e novembre, alla terza nomina l'opposta della Numia Vero Volley Milano conquista il premio di miglior giocatrice del mese superando la concorrenza di Maja Ognjenovic della Savino Del Bene Scandicci, Loveth Omoruyi della Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Tatiana Tolok dell'Igor Gorgonzola Novara.
Alla prima stagione da capitana, Egonu ha trascinato le sue compagne al primo successo sul suolo italiano, la vittoria in Supercoppa di fine ottobre, e nonostante qualche alto e basso in campionato ha permesso alla sua squadra di tornare ad occupare il terzo posto in campionato. Un risultato raggiunto soprattutto per merito dei due big match vinti a dicembre, entrambi marchiati dalle prestazioni dell'opposta campionessa olimpica e mondiale in carica. Sia contro Chieri che Conegliano, Egonu è stata nominata MVP realizzando rispettivamente 20 e 32 punti.
In generale, la giocatrice delle meneghine è attualmente la top scorer del campionato con 417 punti realizzati e, proprio a dicembre, a superato l'ex compagna Francesca Piccinini tra le migliori realizzatrici di sempre in Serie A.