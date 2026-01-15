Europei pallanuoto: l'Italia batte la Romania 20-6 e vince il girone

Peraltro, nei 17 incontri precedenti nel torneo continentale l'Italia aveva battuto la Romania per 14 volte e oggi ha aggiornato lo score in positivo. "La squadra è stata molto concentrata. Sapevamo che era una partita importante perché il risultato odierno ce lo saremmo portati nel prossimo girone - ha commentato il ct Campagna -. Abbiamo iniziato bene come in tutte le altre gare, ma soprattutto nel secondo e nel terzo tempo abbiamo continuato a macinare il nostro gioco difensivo ed è la cosa che più ho apprezzato. Il primo obiettivo, il passaggio del turno, è stato raggiunto a punteggio pieno. Adesso c'è la Georgia che probabilmente arriverà terza, quindi dobbiamo stare molto attenti a preparare questa partita. Le forze delle squadre verranno fuori soprattutto nella seconda settimana e noi vogliamo essere protagonisti, questo è sicuro".