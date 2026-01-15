Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Europei pallanuoto: l'Italia batte la Romania 20-6 e vince il girone

15 Gen 2026 - 17:29

Il Settebello batte la Romania 20-6 e conquista così la sua terza vittoria consecutiva agli Europei di pallanuoto in corso a Belgrado, garantendosi il primato nel girone D.

L'Italia si appresta ad affrontare il gruppo F della seconda fase con un bottino di 6 punti maturati con Romania e Turchia che la seguono ma senza più affrontarla. La partita è sempre stata in mano agli azzurri di Alessandro Campagna e ben undici giocatori sono andati a segno, con Mario Del Basso autore di una quaterna; triplette di Francesco Cassia e Francesco Condemi.

Peraltro, nei 17 incontri precedenti nel torneo continentale l'Italia aveva battuto la Romania per 14 volte e oggi ha aggiornato lo score in positivo. "La squadra è stata molto concentrata. Sapevamo che era una partita importante perché il risultato odierno ce lo saremmo portati nel prossimo girone - ha commentato il ct Campagna -. Abbiamo iniziato bene come in tutte le altre gare, ma soprattutto nel secondo e nel terzo tempo abbiamo continuato a macinare il nostro gioco difensivo ed è la cosa che più ho apprezzato. Il primo obiettivo, il passaggio del turno, è stato raggiunto a punteggio pieno. Adesso c'è la Georgia che probabilmente arriverà terza, quindi dobbiamo stare molto attenti a preparare questa partita. Le forze delle squadre verranno fuori soprattutto nella seconda settimana e noi vogliamo essere protagonisti, questo è sicuro".

Le partite del gruppo F sono in programma da sabato prossimo, per proseguire poi il 19 e il 21 gennaio e gli azzurri affronteranno anche Grecia e Croazia.

pallanuoto
settebello

Ultimi video

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

04:30
DICH BEZZECCHI 15/1 DICH

Bezzecchi: "Aprilia ha la mentalità molto simile alla mia"

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

I più visti di Altri Sport

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:55
Rugby: All Blacks, esonerato l'allenatore Scott Robertson
17:35
Volley, A1 donne: Paola Egonu è l'Mvp del mese di dicembre
17:29
Europei pallanuoto: l'Italia batte la Romania 20-6 e vince il girone
16:30
Rugby, Mondiali U20: esordio Italia il 27 giugno contro la Scozia
15:25
Milano Cortina: la fiamma olimpica arriva il 22/1 a Venezia