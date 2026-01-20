Basket Cantù cambia in panchina: arriva De Raffaele al posto di Brienza

Il nuovo allenatore di Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù è l'ex Venezia e Tortona, Walter De Raffaele. In mattinata è arrivata l'ufficialità, dopo l'esonero di Nicola Brienza, il coach che aveva riportato i brianzoli in massima serie ma ha pagato un girone d'andata molto negativo con la squadra ultima in classifica.