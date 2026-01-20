Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket Cantù cambia in panchina: arriva De Raffaele al posto di Brienza

20 Gen 2026 - 13:38

Il nuovo allenatore di Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù è l'ex Venezia e Tortona, Walter De Raffaele. In mattinata è arrivata l'ufficialità, dopo l'esonero di Nicola Brienza, il coach che aveva riportato i brianzoli in massima serie ma ha pagato un girone d'andata molto negativo con la squadra ultima in classifica.

De Raffaele, dal 2023 fino al termine della stagione sportiva 2024/25 a Tortona, ha firmato un contratto con vista anche sulla prossima annata cestistica e quindi con scadenza al termine della stagione 2026/27

basket
serie a
pallacanestro cantu
walter de raffaele

Ultimi video

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:04
MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

I più visti di Altri Sport

Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:44
Due bracieri per Milano Cortina: è la prima volta nella storia dei Giochi
13:38
Basket Cantù cambia in panchina: arriva De Raffaele al posto di Brienza
Luciano Buonfiglio 
12:29
Il presidente Coni Buonfiglio su Milano-Cortina: "Ultimo tedoforo? Non ci saranno sorprese in stile Platini"
11:55
Buonfiglio applaude al ritorno di Brignone: "Un'emozione rivederla"
09:44
Nba: Detroit batte Boston, Wembanyama trascina gli Spurs