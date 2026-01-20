Il presidente Coni Buonfiglio su Milano-Cortina: "Ultimo tedoforo? Non ci saranno sorprese in stile Platini"

Stavolta, la decisione su chi porterà la torcia per gli ultimi metri deve ancora arrivare e Bonfiglio ammette che non sarà semplice: "La scelta dei tedofori è una delle cose più difficili perché devi tenere conto di tanti aspetti, avere rispetto delle persone, tenere conto di chi è impegnato in gara, della parità di genere, dell'appartenenza ai gruppi sportivi militari. Uno spera di non sbagliare, poi alla fine però deve scegliere. Decideremo nei prossimi giorni".