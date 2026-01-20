Logo SportMediaset

Il presidente Coni Buonfiglio su Milano-Cortina: "Ultimo tedoforo? Non ci saranno sorprese in stile Platini"

20 Gen 2026 - 12:29

Gli ultimi tedofori di Milano-Cortina? "Non ci dobbiamo aspettare sorprese alla Platini", ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. La citazione si riferisce al precedente di Albertville 1992, quando l'ex campione di calcio francese della Juventus accompagnò un bambino di nove anni ad accendere il braciere nella cerimonia d'apertura. 

Stavolta, la decisione su chi porterà la torcia per gli ultimi metri deve ancora arrivare e Bonfiglio ammette che non sarà semplice: "La scelta dei tedofori è una delle cose più difficili perché devi tenere conto di tanti aspetti, avere rispetto delle persone, tenere conto di chi è impegnato in gara, della parità di genere, dell'appartenenza ai gruppi sportivi militari. Uno spera di non sbagliare, poi alla fine però deve scegliere. Decideremo nei prossimi giorni". 

La cerimonia di apertura per Milano-Cortina 2026 è in programma allo stadio di San Siro il 6 febbraio, fra gli ospiti i cantanti Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini.

