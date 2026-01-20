Due bracieri per Milano Cortina: è la prima volta nella storia dei Giochi

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, bruceranno contemporaneamente in due città diverse. Realizzati in alluminio aeronautico, da un progetto di Marco Balich in collaborazione con Lida Castelli e Paolo Fantin, i bracieri di Milano Cortina 2026 si accenderanno e spegneranno in perfetta sincronia all'Arco della Pace di Milano e in piazza Dibona a Cortina d'Ampezzo. Il loro design richiama il genio di Leonardo da Vinci e i suoi celebri Nodi, intrecci geometrici che simboleggiano l'armonia tra natura e ingegno umano. Un omaggio a Leonardo e al suo legame storico con Milano, città simbolo di creatività e innovazione.