Nba: Detroit batte Boston, Wembanyama trascina gli Spurs

20 Gen 2026 - 09:44

Dopo aver appreso di essere stato selezionato da titolare per l'All-Star Game del 15 febbraio a Los Angeles, Victor Wembanyama con 33 punti e 10 rimbalzi ha trascinato gli Spurs alla vittoria 123-110 sugli Utah Jazz. I campioni Nba in carica di Oklahoma hanno battuto i Cleveland Cavaliers 136-104, grazie soprattutto al tiro da tre punti (23 su 47 con il 48,9%). Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 30 punti, supportato da Chet Holmgren (28 e 8 rimbalzi), portando i Thunder alla 36esima vittoria stagionale. Detroit si prende la scena a Est: i Piston in testa alla classifica con 31 vittorie e i Boston Celtics, secondi, hanno dato vita a un'avvincente sfida vinta da Detroit 104-103. A Boston non è bastato Jaylen Brown che autore di 32 punti ha sbagliato il tiro decisivo dalla media distanza sulla sirena, dopo aver riportato i Celtics in gara negli ultimi secondi. In difficolta i Knicks che incassano la quarta sconfitta consecutiva in casa contro Dallas per 114-97, sopraffatti dai Mavericks. New York, che ha perso nove delle ultime 11 partite, sono stati pesantemente fischiati dal pubblico del Madison Square Garden. Sorridono invece i Clippers che hanno ottenuto la la loro sesta vittoria consecutiva, sconfiggendo i Washington Wizards 110-106. James Harden ha totalizzato 36 punti. Successo dei Bucks che interrompono la striscia di tre ko di fila, battendo Atlanta 112-110: bene Giannis Antetokounmpo con 21 punti e 17 rimbalzi. Philadelphia ha potuto contare sul miglior Tyrese Maxey (29 punti) e sull'ottimo Joel Embiid (30 punti e 9 rimbalzi) per superare Indiana 113-104. Vincono i Suns 126-117 in casa dei Brooklyn Nets, e Golden State con Steph Curry si impone 135-112 su Miami: gli Warriors perdono però Jimmy Butler. Brutto infortunio per il cestista che ha visto cedere il ginocchio: pesante la diagnosi e stagione con ogni probabilità finita. Tra gli Heat buona prova di Simone Fontecchio che gioca 26 minuti e segna 13 punti. 

01:08
Alcaraz-Sinner show

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Sinner l'australiano

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

DICH LISA VITTOZZI DICH

DICH PILATO FESTA NUOTO

09:44
Nba: Detroit batte Boston, Wembanyama trascina gli Spurs
08:31
Australian Open: Errani-Paolini battono Lumsden-Tang e superano primo turno
23:33
Nba, All Star Game: dopo 21 anni LeBron James non sarà titolare
19:47
Basket, coach Trento: "In Lituania non saremo quelli visti a Cremona"
19:39
Pallanuoto, Europei: Settebello ko con la Grecia