Buonfiglio applaude al ritorno di Brignone: "Un'emozione rivederla"

"Brignone? Posso dire che Federica, avendola conosciuta e avendo parlato con la mamma in un incontro a Milano pochi giorni fa, ha dimostrato professionalità, determinazione e attenzione. In quanto si sarebbero aspettati un approccio del genere?". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, nella conferenza stampa post giunta nazionale commentando il ritorno in gara di oggi in cdm della portabandiera azzurra. "Immaginate la pressione al cancelletto, la capacità di isolarsi - ha aggiunto -. Tanto di cappello. E' un'emozione ovviamente rivederla in gara".