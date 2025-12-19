Slittino: a Lake Placid in gara atleti ucraini e russi, prima volta da guerra

Atleti ucraini e russi si sfideranno fianco a fianco in una gara di slittino maschile di Coppa del Mondo a Lake Placid, negli Usa, sabato. Sarà la prima volta che ciò accade da quando la Russia ha invaso l'Ucraina quasi quattro anni fa. L'ordine di partenza è stato pubblicato giovedì, con l'ucraino Andriy Mandziy e il russo Matvei Perestoronin, in gara come atleta neutrale, che scenderanno nel budello americano uno dopo l'altro. La gara potrebbe anche portare a interazioni tra allenatori ucraini e russi. La Russia sperava di inviare sei atleti, ma tre hanno perso l'idoneità a causa della loro posizione sulla guerra.