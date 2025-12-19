Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Slittino: a Lake Placid in gara atleti ucraini e russi, prima volta da guerra

19 Dic 2025 - 09:03

Atleti ucraini e russi si sfideranno fianco a fianco in una gara di slittino maschile di Coppa del Mondo a Lake Placid, negli Usa, sabato. Sarà la prima volta che ciò accade da quando la Russia ha invaso l'Ucraina quasi quattro anni fa. L'ordine di partenza è stato pubblicato giovedì, con l'ucraino Andriy Mandziy e il russo Matvei Perestoronin, in gara come atleta neutrale, che scenderanno nel budello americano uno dopo l'altro. La gara potrebbe anche portare a interazioni tra allenatori ucraini e russi. La Russia sperava di inviare sei atleti, ma tre hanno perso l'idoneità a causa della loro posizione sulla guerra.

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:04
Basket Nba: Doncic guida Lakers con tripla doppia, OKC non si ferma più
09:03
Slittino: a Lake Placid in gara atleti ucraini e russi, prima volta da guerra
23:25
Ciclismo, addio a Michele Dancelli: vinse la Milano-Sanremo nel 1970
23:08
Coni, Buonfiglio ricevuto in Vaticano da Cardinale José Tolentino de Mendonca
22:07
Biathlon, Ibu Cup jr: doppietta azzurra in Val Martello