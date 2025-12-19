Logo SportMediaset

Basket Nba: Doncic guida Lakers con tripla doppia, OKC non si ferma più

19 Dic 2025 - 10:04

Dodici partite disputate nella notte Nba. Pioggia di canestri tra Utah Jazz e Los Angeles Lakers, con LeBron James (28 punti e 10 assist) e soci che vincono 135-143. Da segnalare la tripla doppia di Luka Doncic da 45 punti, 14 assist e 11 rimbalzi. Finisce, invece, dopo un tempo supplementare al fotofinish 134-133 la sfida Portland Trail Blazers-Sacramento Kings. Nei padroni di casa brilla Deni Avdija con 35 punti, mentre per i Kings DeMar DeRozan ne mette 33. Volano anche i Denver Nuggets contro gli Orlando Magic, battuti 126-115 grazie a un tripla doppia del solito Nikola Jokic, che mette a referto 23 punti, 13 assist e 11 rimbalzi. Non si fermano più gli Oklahoma City Thunder (25-2) che superano i Los Angeles Clippers 122-101 grazie ai 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Successo in trasferta poi per i Miami Heat: 95-106 sul parquet dei Brooklyn Nets con 24 punti di Norman Powell e 7 dell'azzurro Simone Fontecchio in 22 minuti. Vittorie anche per i San Antonio Spurs (119-94 contro i Washington Wizards), i Phoenix Suns (99-98 sui Golden State Warriors), Charlotte Hornets (133-126 al cospetto degli Atlanta Hawks). Nelle altre gare della notte, gli Indiana Pacers perdono contro i New York Knicks 113-114, i Toronto Raptors passano sul parquet dei Milwaukee Bucks 105-111, i New Orleans Pelicans hanno la meglio sugli Houston Rockets 133-128 e i Dallas Mavericks battono i Detroit Pistons 116-114. 

