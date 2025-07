TdF: a Groves 20° tappa, Pogacar ipoteca la vittoria finale. Milan in maglia verde

Una grande prestazione vale a Kaden Groves la vittoria in solitaria della 20esima tappa del Tour de France. Il corridore Alpecin-Deceuninck precede tutti al traguardo, compreso il gruppone nel quale si trova Tadej Pogacar che resta in maglia gialla, ipotecando la vittoria finale della 'Grande boucle' in vista dell'ultima frazione, con arrivo a Parigi. Nella tappa Nantua - Pontarlier (184,2 km), van den Broek chiude secondo, seguito da Eenkhoorn e dall'italiano Velasco.