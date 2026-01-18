Sci salto, Cdm: Prevc vince anche gara2 a Sapporo, azzurri sfiorano zona punti

Domen Prevc fa sua anche la seconda sfida di Sapporo: il trampolino Hs137 giapponese vede nuovamente lo sloveno davanti a tutti con 277,7 punti per tenere testa al ritorno di Ryoyu Kobayashi che centra la seconda piazza con 274,2 mentre sul terzo gradino del podio sale l'austriaco Daniel Tschofenig. Alex Insam e Giovanni Bresadola si fermano appena al di fuori della zona punti: il gardenese è 32esimo al termine della prima serie con 95,8 punti, seguito dal trentino, 35esimo a 94,4. Prevc allunga ulteriormente nella classifica di Coppa del Mondo con 1414 punti contro i 947 di Kobayashi ed i 761 dell'altro giapponese REn Nikaido. La Coppa del Mondo ora torna in Europa per vivere a Willingen tra il 30 gennaio e l'1 febbraio l'ultima tappa preolimpica.