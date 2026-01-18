Sci: la tedesca Aicher vince il superG di Tarvisio, Goggia 6.a ma in testa alla classifica di specialità

Sesto posto per Sofia Goggia nel superG che ha completato la tappa di Coppa del Mondo di Tarvisio: un piazzamento che consente alla bergamasca di balzare al comando della classifica di specialità e di vestire il pettorale rosso nel prossimo appuntamento di Crans Montana. Ad imporsi sulla Di Prampero è la tedesca Emma Aicher che con il tempo di 1'14"04 precede di 0"27 la statunitense Lindsey Vonn al termine di un acceso duello. Distacchi molto più ampi per le altre, con la ceca Ester Ledecka che completa il podio a 0"94, seguita dalla francese Romaine Mirandoli (+1"04) e dalla sorprendente nordamericana Keely Cashmann (+1"11). Alle sue spalle per soli due centesimi c'è Sofia Goggia (+1"13) che vede sfumare l'opportunità del podio probabilmente per via di un errore di linea nel salto al centro del tracciato.