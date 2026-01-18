Logo SportMediaset

Pallamano, Europei: Italia sconfitta dall'Ungheria

18 Gen 2026 - 23:22

L'Italia viene sconfitta 32-26 (14-13) all'Ungheria nella seconda partita del Gruppo F degli Europei 2026, un risultato che esclude gli azzurri dall'accesso alla seconda fase del torneo in corso in Svezia, dopo il ko subito all'esordio con l'Islanda. Erano 28 anni che la nazionale non si qualificava e la doppia sconfitta contro squadre più forti era preventivabile, ma ora ci sarà da affrontare la terza e ultima partita, con la Polonia, che metterà in palio il terzo posto, utile in chiave qualificazione ai Mondiali 2027.

