Sci: il norvegese Mcgrath vince lo slalom di Wengen, l'azzurro Vinatzer 13/o

Lo slalom di Coppa del mondo di Wengen è stato vinto dal norvegese Atle Lie Mcgrath in 1.45.99. Per lui - bissando il successo di Wengen dello corso anno - è la quinta vittoria in carriera che gli vale il primato nella classifica di specialità. Secondo il brasiliano d'adozione ma cresciuto con la Norvegia Lucas Pinheiro Braathen in 1.46.45 e terzo ancora il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.46.80, al centesimo podio in carriera. Indietro l'Italia con miglior azzurro l'altoatesino Alex Vinatzer 13/o in 1.48.65. In classifica anche Tommaso Sala 26/o in 1.49.64 mentre è finito fuori Tommaso Saccardi che nella prima manche era stato buon 22/o con il proibitivo pettorale 59. La coppa del mondo va ora in Austria, a Kitzbuehel e dunque nel tempio dello sci: venerdì e sabato superG e discesa sulla leggendaria Streif per chiudere domenica prossima con lo slalom speciale.