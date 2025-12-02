Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Torna CagliariRespira, la mezza maratona tra parco, mare e città

02 Dic 2025 - 21:24

Sport e movimento, salute e prevenzione, ambiente e solidarietà. Sono per la 17esima volta gli elementi chiave della CagliariRespira, la mezza maratona internazionale in programma domenica 7 dicembre. Migliaia gli atleti iscritti, provenienti anche dal resto d'Italia e dall'estero, per la manifestazione inserita da Runner's World tra le nove mezze maratone italiane da non perdere. "Non solo una gara di rilevo, ma anche una delle testimonianze delle possibilità che offre Cagliari in termini di qualità della vita", ha spiegato l'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, durante la presentazione della corsa in Municipio. Grandi numeri, sottolineano Paolo Serra e Ivan Onnis, rispettivamente presidente del Cagliari Marathon Club e coordinatore della manifestazione: 850 gli iscritti per la mezza maratona competitiva, 120 finora quelli per la non competitiva e oltre 100 per la staffetta, un altro migliaio previsto per la SeiKaralis e la KidSrun riservata ai bambini e in programma nel pomeriggio di sabato 6 negli spazi della Fiera. Completano il quadro i 300 volontari.

Gli obiettivi, precisano gli organizzatori, sono "la promozione dei benefici dell'attività fisica come vera medicina, fondamentale per la salute e la prevenzione e la promozione della città e della Sardegna come luoghi ideali per lo sport in ogni forma". Partenza fissata alle 10 da viale Diaz. La prima parte del tracciato coinvolgerà il cuore del capoluogo (da viale Diaz e via Roma al Largo Carlo Felice, piazza Yenne e Corso Vittorio Emanuele), poi viale Trieste e viale Sant'Avendrace. Quindi mare e parco: viale Campioni d'Italia 1969/70, viale Poetto, il Lungomare Poetto da Marina Piccola al vecchio Ospedale Marino, Molentargius con l'unico chilometro di sterrato e Saline.

E poi via La Palma fino al Molo Sant'Elmo. Da lì l'ultimo chilometro sino all'ingresso della Fiera, in piazza Marco Polo: percorso da completare, per gli agonisti, al massimo in 2 ore e 30. Prologo sabato: in programma alla Fiera il convegno Sport è salute. 

Ultimi video

01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

01:55
PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

01:30
L'addio a Pietrangeli

L'addio a Pietrangeli

01:28
Scomparsa Pietrangeli

Scomparsa Pietrangeli

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:28
Beach volley Pro Tour: a Itapema al via ultimo Elite16 stagionale
21:24
Torna CagliariRespira, la mezza maratona tra parco, mare e città
20:34
Sala: "A Milano Giro d'Italia il 24 maggio con circuito in città"
19:40
Doping, presidente Wada: "Per combatterlo serve unità"
19:15
Papà Gallinari: "Triste non vederlo più in campo ma era momento giusto"