Torna CagliariRespira, la mezza maratona tra parco, mare e città

Sport e movimento, salute e prevenzione, ambiente e solidarietà. Sono per la 17esima volta gli elementi chiave della CagliariRespira, la mezza maratona internazionale in programma domenica 7 dicembre. Migliaia gli atleti iscritti, provenienti anche dal resto d'Italia e dall'estero, per la manifestazione inserita da Runner's World tra le nove mezze maratone italiane da non perdere. "Non solo una gara di rilevo, ma anche una delle testimonianze delle possibilità che offre Cagliari in termini di qualità della vita", ha spiegato l'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, durante la presentazione della corsa in Municipio. Grandi numeri, sottolineano Paolo Serra e Ivan Onnis, rispettivamente presidente del Cagliari Marathon Club e coordinatore della manifestazione: 850 gli iscritti per la mezza maratona competitiva, 120 finora quelli per la non competitiva e oltre 100 per la staffetta, un altro migliaio previsto per la SeiKaralis e la KidSrun riservata ai bambini e in programma nel pomeriggio di sabato 6 negli spazi della Fiera. Completano il quadro i 300 volontari.