Milano-Cortina, Mit: montagne Val di Fiemme pronte a ospitare Giochi

20 Ago 2025 - 14:26

 "Tra le bellezze naturalistiche che faranno da cornice alle gare di Milano Cortina 2026 ci sono le montagne della Val di Fiemme, un territorio già noto per l'eccellenza degli impianti e l'ospitalità. Tra le sue perle spicca la Foresta di Paneveggio, un monumento naturale di rara estensione e ricchezza faunistica, famosa nel mondo per il legno dal suono unico, usato nella costruzione di strumenti musicali ad arco e a pizzico tra i più pregiati". Così una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "La valle, dopo le Olimpiadi, ospiterà anche le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, segno della fiducia internazionale nella capacità organizzativa dell'Italia e dei suoi territori, e testimonianza del valore delle infrastrutture, ulteriormente potenziate grazie agli interventi per il 2026", spiega il Mit, aggiungendo che la "Val di Fiemme, con le sue piste, i suoi boschi e la sua tradizione sportiva, si conferma così non solo teatro di grandi sfide agonistiche, ma anche ambasciatrice di un'Italia che sa unire natura, cultura e sport in uno scenario tra i più affascinanti delle Alpi, dimostrazione di un sogno olimpico che continuerà anche ben oltre il 2026".

