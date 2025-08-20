Logo SportMediaset
Tennis, Wta: Cocciaretto agli ottavi a Monterrey

20 Ago 2025 - 13:31

Avanza agli ottavi Elisabetta Cocciaretto, l'unica italiana nel main draw dell'Abierto Gnp Seguros 2025, WTA 500 sul duro che si concluderà il 23 agosto al Club Sonoma di Monterrey, in Messico (montepremi 1.064.510 dollari), trasmesso in diretta su SuperTennis, in chiaro e gratis.

La 24enne marchigiana, numero 87 Wta, che qui ha raggiunto i quarti nel 2023, ha sconfitto 63 64 all'esordio la francese Leolia Jeanjean, numero 91, che ha affrontato per la prima volta in carriera.

Subito sotto di un break in avvio di partita (0-2), dal 40-40 nel game successivo Cocciaretto cambia marcia e vince 21 dei succwssivi 24 punti. Jeanjean salva due set point al servizio sul 2-5, l'azzurra salva due palle del contro-break nel game che chiuderà il parziale prima di trasformare il primo set point giocato al servizio.

Il secondo set ha un andamento simile. Ancora una volta il primo break lo firma Jeanjean (1-3), che però non tiene i successivi due turni di battuta. Cocciaretto vince i successivi 12 punti al servizio e allunga 5-3, prima di completare il successo dopo un'ora e mezza di gioco.

Inserita nella parte bassa, nel quarto di tabellone presidiato dalla testa di serie numero 4, la brasiliana Beatriz Haddad Maia (20 WTA), Cocciaretto affronterà stanotte (intorno all'una, ora italiana) negli ottavi la croata Antonia Ruzic (89) che ha eliminato in due set Anastasia Pavlyuchenkova. L'azzurra l'ha sconfitta quest'anno nell'unico precedente confronto diretto, nella semifinale del WTA 125 di Bastad dove avrebbe vinto il titolo superando in finale la polacca Katarzyna Kawa.

