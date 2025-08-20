Logo SportMediaset
MotoGp, Morbidelli: "Per l'Ungheria siamo pronti, obiettivo è progredire"

20 Ago 2025 - 13:52

"Sarà un weekend pieno di incognite perché è una pista nuova per tutti. Balaton è una pista completamente diversa da Spielberg. Tante cose saranno molto diverse. L'importante sarà adattarsi il prima possibile al nuovo circuito e fare un bel lavoro già dal venerdì, come sempre, ma questo weekend un po' di più. Abbiamo preso un buon feeling in Austria, la velocità c'era. L'obiettivo sarà continuare a progredire, arriviamo in Ungheria consapevoli di dover fare tanto lavoro, ma siamo pronti". Così il pilota della Pertamina VR46 del team Ducati, Franco Morbidelli, alla vigilia del weekend del Gp di Ungheria.

14:26
Milano-Cortina, Mit: montagne Val di Fiemme pronte a ospitare Giochi
13:52
MotoGp, Morbidelli: "Per l'Ungheria siamo pronti, obiettivo è progredire"
13:31
Tennis, Wta: Cocciaretto agli ottavi a Monterrey
12:19
Tennis, Winston-Salem: Darderi e Sonego agli ottavi
11:40
Pallavolo: Mondiali donne, Italia arrivata in Thailandia