Tennis, United Cup: Australia di rimonta su Rep.Ceca, è ai quarti

06 Gen 2026 - 13:19

Tira un sospiro di sollievo l'Australia, nazione padrona di casa della United Cup e giunta a un passo dall'eliminazione prima dei quarti di finale. Traguardo invece raggiunto in extremis contro la Rep. Ceca grazie al successo ottenuto dal doppio misto formato da Storm Hunter e Alex De Minaur, impostosi in due set contro i cechi Miriam Skoch e Dalibor Svrcina. Dopo un primo set a senso unico, con gli aussie bravi a cogliere il break in avvio e a bissarlo in dirittura d'arrivo, nel secondo Hunter e Demon si erano riportati nuovamente avanti dando l'impressione di poter replicare quanto fatto nel primo set. Un sussulto d'orgoglio dei cechi ha invece vanificato il break di vantaggio concedendo loro la possibilità di riallinearsi nel punteggio. Chance vanificata nel corso di un combattuto ottavo game, vinto dai padroni di casa, prodromico di un nono chiuso con glaciale freddezza per la gioia del pubblico di Sydney. Dopo il vantaggio dei cechi ad opera di Barbora Krejcikova (6-4 6-1 a maya Joint), Alex De Minaur aveva riportato i padroni di casa in parità battendo Jakub Mensik 6-4 6-1.

