Tennis, Sinner e gli auguri per il 2026: "Ci vediamo presto in campo"

"Ciao ragazzi, che hanno è stato. Con alti incredibili, e bassi che sono stati difficili da accettare. Ma durante l'intera stagione non ho guardato solo ai risultati ma anche ai grandi insegnamenti. Sono davvero grato a tutto il mio team, alla mia famiglia e a tutti voi per il sostegno che mi avete dato durante questo anno. Significa davvero tutto per me". Così Jannik Sinner in un video-messaggio di auguri di buon 2026 postato sui suoi canali social. "Per il momento voglio augurare a ciascuno di voi un felice anno nuovo. Festeggiate con le persone che amate e... ci vediamo molto presto sui campi, ciao ciao", ha aggiunto il campione altoatesino che inizierà la stagione il 10 gennaio con una esibizione in Corea del Sud con Carlos Alcaraz. L'esordio ufficiale, invece, sarà direttamente agli Australian Open dove difende il doppio titolo vinto nel 2024 e nel 2025.