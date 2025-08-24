Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: Sharapova in Hall of fame, pace con Serena Williams

24 Ago 2025 - 11:10

La loro rivalità ha caratterizzato le rispettive carriere, ieri la pace: quando Maria Sharapova si è presentata ieri sera a Newport, la città dove ha sede la Hall of Fame del tennis, il discorso di accettazione per il suo ingresso del club delle grandissime di sempre è stato tenuto da Serena Williams. Una spiritosissima Serena Williams. "So che probabilmente sono l'ultima persona che vi aspettereste di vedere qui stasera - ha detto dopo un applauso forte - onestamente qualche anno fa, probabilmente, avrei detto la stessa cosa anch'io". La stessa Serena Williams ha spiegato cos'è accaduto. "Qualche mese fa, Maria mi ha scritto un messaggio dicendomi che aveva bisogno di parlarmi. Quando l'ho chiamata, mi ha chiesto se potevo presentarla alla Hall of Fame. Prima ancora che potesse finire la domanda, ho detto di sì, forte, subito, con tutto il cuore. Proprio perché si tratta di lei". La rivalità tra le due ha dominato le loro carriere: la prima delle cinque vittorie Slam di Sharapova arrivò a spese della più piccola delle sorelle Williams: 6-1, 6-4 sul Centre Court di Wimbledon. "Ancora oggi lei lo definisce il momento più alto della sua carriera. Ancora oggi - ha detto Serena alla cerimonia - la considero una delle mie sconfitte più dure". Williams si sarebbe 'vendicata' di Sharapova per il resto della carriera, vincendo i loro ultimi 18 incontri e 20 su 22 in totale. "Serena ha fatto più che affinare il mio gioco - ha detto Sharapova - ha contribuito a definire la mia identità". Sharapova è entrata ufficialmente nella International Tennis Hall of Fame con i gemelli Bob e Mike Bryan. Nel suo discorso durante la cerimonia, la russa ha raccontato tutto quello che il tennis le ha insegnato nel corso della sua carriera. "Dando la mia vita al tennis, il tennis mi ha dato una vita - una vita straordinaria. Gliene sono profondamente grata" ha detto. Ha poi offerto il suo manifesto per una storia di successo "Abbracciate le difficoltà, fidatevi dell'istinto e fate affidamento su quella resilienza. Vi prometto che vi sorprenderete - ha detto - Quando inevitabilmente sentirete voci che vi dicono di rallentare, di attenuare le ambizioni, trovate una via per ignorarle". Sharapova ha sottolineato l'importanza di "competere con ferocia, alzare gli standard, porsi obiettivi che intimoriscono e celebrare le vittorie, anche le più piccole. E quando ci sono battute d'arresto, fatevo tante domande e cercate le risposte dentro di voi". Bob e Mike Bryan, dal canto loro, hanno voluto ringraziare tutti quelli che li hanno accompagnati lungo un percorso che li ha portati a diventare la coppia di doppio di maggior successo nella storia del circuito ATP. In oltre 20 anni di carriera hanno vinto 16 Slam. Li hanno vinti tutti almeno due volte: nessun'altra coppia può dire lo stesso. Con i gemelli Bob e Mike Bryan e Maria Sharapova, il totale dei membri della International Tennis Hall of Fame sale a 270 leggende provenienti da 28 nazioni.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

I più visti di Altri Sport

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Sinner a New York

Sinner a New York

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:09
Pugilato: Chavez jr sarà rilasciato in attesa del processo
11:10
Tennis: Sharapova in Hall of fame, pace con Serena Williams
10:49
Mondiali ritmica: All around a squadre, Italia 15/a e oro Giappone
23:17
Rugby, Mondiali donne: Francia-Italia 24-0
22:08
Ciclismo, Mondiali pista jr: Cenci d'oro nel km, Vendramin bronzo nell'Omnium