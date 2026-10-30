Slittino: Cdm, azzurri al lavoro a Sigulda

RoSi torna in pista, a Sigulda (Lettonia), dal 3 all'8 novembre: è questa l'agenda della squadra azzurra che ha dominato gli scorsi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il direttore tecnico Armin Zoggeler ha infatti convocato per un raduno nella località baltica sedici atleti delle squadre A e Juniores che saranno seguiti dai tecnici Klaus Kofler, Oswald Hselrieder, Christian Oberstolz, David Schwarz, Wilfried Huber ed Anna Gottardi. Il gruppo sarà composto da Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Verena Hofer, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Nina Zöggeler, Katharina Sofie Kofler ed Alexandra Oberstolz. La stagione di Coppa del Mondo si aprirà proprio a fine novembre, tra il 27 ed il 29 novembre nella tedesac Winterberg. Le restanti formazioni giovanili saranno quindi al lavoro sulle Alpi, tra l'altoatesina Maranza (Bolzano) e l'austriaca Igls, alle porte di Innsbruck: il 2 e 3 novembre nella località pusterese sono attesi Maximilian Winkler, Johanna Unterkircher e Mirjam Stampfl insieme al tecnico Kevin Fischnaller, protagonisti anche nei tre giorni successivi (4,5 e 6 novembre) sul budello tirolese insieme a Leo Hinteregger, Benjamin Oberhuber, Tamara Oberstolz, Anna Winkler e Theresa Maria Seehauser con lo stesso Fischnaller e Sandra Robatscher.