Freestyle: skicross, Deromedis e Tomasini guidano raduno a Passo Stelvio

30 Ott 2026 - 13:15
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Nuovo step di allenamenti a Passo Stelvio (Sondrio) per gli otto azzurri della squadra di SkiCross che si ritroveranno sulle nevi al confine tra Lombardia e Alto Adige dal 2 al 5 novembre, quando mancherà poco più di un mese alle prime sfide di Coppa del Mondo, in programma nella francese Val Thorens. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Paolo Piccolo, Filippo Rossi, Jole Galli e Andrea Chesi. Gli atleti saranno seguiti dallo stesso Pala con i tecnici Siegmar Klotz, Nicholas Griffani, Walter Compagnoni, Maicol Rastelli ed Alessandro Ghitalla. 

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