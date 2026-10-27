Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

Ripensando allo sforzo fisico e mentale richiesto dalla salita, l’atleta ha raccontato: «È stato ancora più impegnativo di quanto immaginassi. Ci siamo allenati e abbiamo simulato la sfida il più possibile, ma niente può davvero essere paragonato allo sforzo continuo che quella salita impone sempre agli stessi gruppi muscolari». La sezione "pianeggiante" ha invece complicato il fatto di mantenere il ritmo: «Direi che, per me, è stata la parte mentalmente più difficile. Ho trovato davvero difficile riuscire a trovare un ritmo. Le mani non facevano quello che pensavo sarebbero state in grado di fare: era una sfida anche solo riuscire a serrarle». Durante la discesa e gli ultimi metri lo sforzo si è fatto immane: «La fatica era molto oltre quello che mi aspettavo, specie quando il traguardo è diventato un obiettivo credibile. Tutto il percorso è stato una lotta».