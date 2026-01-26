Tennis, Italia da sogno: due italiani ai quarti per il quinto Slam di fila

Il tennis italiano continua a dominare la scena internazionale: agli Australian Open 2026, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale dopo aver superato in tre set, rispettivamente, Darderi e Fritz. Questo traguardo segna un record senza precedenti per il movimento azzurro che per il quinto Slam consecutivo porta almeno due rappresentanti tra i migliori otto del tabellone. Una striscia iniziata a Melbourne 2025 (Sinner e Sonego) e proseguita attraverso Parigi 2025 (Sinner e Musetti), Wimbledon 2025 (Sinner e Cobolli) e New York 2025 (Sinner e Musetti), che conferma la straordinaria continuità di Sinner e la consacrazione di talenti come Musetti, Cobolli e Sonego.