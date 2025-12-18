Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nuoto di fondo, un libro sulle 60 edizioni della Capri-Napoli

18 Dic 2025 - 14:39

"Il mare è una palestra infinita, un maestro severo e generoso al tempo stesso. Ed è proprio dal mare che nasce una delle più straordinarie avventure sportive del Novecento che prosegue tuttora: la Capri-Napoli, la 'Maratona del mare', trentasei chilometri di fatica e meraviglia che da oltre settant'anni legano indissolubilmente due perle del Mediterraneo e due anime della stessa passione". Le parole sono del presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, e sono contenute nella prefazione al libro "I giganti del mare" scritto da Franco Esposito e Marco Lobasso ed edito da LeVarie (160 pagine, 16 euro, acquistabile in libreria e sulle piattaforme librarie web). Il volume, che racconta le sessanta edizioni della gara di nuoto in acque libere più famosa al mondo, promossa ogni anno dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena, è stato presentato nei saloni del Circolo Canottieri Napoli. Il libro, come è stato spiegato dai presenti, raccoglie e racconta le imprese epiche della gara, la cui prima edizione si è svolta nel 1954 e che, dopo una pausa durata undici anni, è ripresa nel 2003, ma anche aneddoti e curiosità su una competizione che ha segnato la storia delle due città coinvolte, Capri e Napoli. Tra le imprese leggendarie c'è senz'altro quella di Arianna Bridi, la vincitrice dell'edizione del 2020 a suon di record (6.04.26), capace di battere anche i colleghi uomini nella traversata natatoria di 36 chilometri: "Ricordo ancora - ha raccontato al Circolo Canottieri - che in acqua non capivo perché il mio allenatore mi fornisse la posizione degli uomini. Ho compreso di averli battuti solo dopo avere tagliato il traguardo. La cosa più bella? Vedere il mio idolo, Gregorio Paltrinieri, saltare ed esultare per la mia impresa". A introdurre i lavori è stato il presidente del circolo e del comitato campano Fin, Giancarlo Bracale. A seguire l'intervento del presidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola, autore della postfazione, che ha posto l'accento sul "ruolo dei giornalisti, che raccontano le emozioni dello sport". Spazio all'organizzatore della Capri-Napoli e promotore del volume, Luciano Cotena, che ha sottolineato come "questo libro sia un tributo ai protagonisti delle sessanta edizioni sin qui disputate", ricordando anche che un'appendice è dedicata ai protagonisti delle prove open, aperte ad atleti e amatori che così possono provare l'emozione della traversata del golfo.

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:23
Sci, CdM: Goggia la più veloce nelle prove di discesa Val d'Isere
14:39
Nuoto di fondo, un libro sulle 60 edizioni della Capri-Napoli
13:25
Ciclismo, velodromo Montichiari apre ad attività di base
12:20
"Costruiti a mano", a Cortina l'unica officina dei bob in Italia
11:30
Kgm, Verovolley e Changethegame insieme per sicurezza donne nello sport