Ciclismo, velodromo Montichiari apre ad attività di base

Il Velodromo di Montichiari riapre al ciclismo di base. Lo ha annunciato il sindaco del comune bresciano, Marco Togni, dopo la seduta della commissione provinciale di vigilanza e spettacolo, dal quale è arrivato l'atteso via libera. Con questo atto si conclude il lungo processo di risistemazione dell'impianto durato anni e si apre, contestualmente, un nuovo capitolo che riguarda la realizzazione del centro di preparazione olimpica della Federciclismo, attraverso la struttura adiacente, con tutti i servizi annessi all'attività di alto livello (foresteria, magazzino, aule per la formazione), in corso di realizzazione e che quest'estate sarà già disponibile. "Finalmente il ciclismo italiano torna nel pieno utilizzo di quella che sarà la sua casa - ha commentato il presidente Cordiano Dagnoni - e che in questi anni, anche se con un utilizzo ridotto, ha permesso di preparare le nostre nazionali per gli appuntamenti internazionali. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato al quale come Federazione abbiamo lavorato con impegno e senza perdere mai di vista l'obiettivo finale: riconsegnare al Paese un impianto coperto funzionale e utilizzabile anche per l'attività di base." Nelle prossime settimane verranno definite le modalità di gestione e utilizzo dell'impianto per l'attività delle società sportive.