Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo, velodromo Montichiari apre ad attività di base

18 Dic 2025 - 13:25

Il Velodromo di Montichiari riapre al ciclismo di base. Lo ha annunciato il sindaco del comune bresciano, Marco Togni, dopo la seduta della commissione provinciale di vigilanza e spettacolo, dal quale è arrivato l'atteso via libera. Con questo atto si conclude il lungo processo di risistemazione dell'impianto durato anni e si apre, contestualmente, un nuovo capitolo che riguarda la realizzazione del centro di preparazione olimpica della Federciclismo, attraverso la struttura adiacente, con tutti i servizi annessi all'attività di alto livello (foresteria, magazzino, aule per la formazione), in corso di realizzazione e che quest'estate sarà già disponibile. "Finalmente il ciclismo italiano torna nel pieno utilizzo di quella che sarà la sua casa - ha commentato il presidente Cordiano Dagnoni - e che in questi anni, anche se con un utilizzo ridotto, ha permesso di preparare le nostre nazionali per gli appuntamenti internazionali. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato al quale come Federazione abbiamo lavorato con impegno e senza perdere mai di vista l'obiettivo finale: riconsegnare al Paese un impianto coperto funzionale e utilizzabile anche per l'attività di base." Nelle prossime settimane verranno definite le modalità di gestione e utilizzo dell'impianto per l'attività delle società sportive. 

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:23
Sci, CdM: Goggia la più veloce nelle prove di discesa Val d'Isere
14:39
Nuoto di fondo, un libro sulle 60 edizioni della Capri-Napoli
13:25
Ciclismo, velodromo Montichiari apre ad attività di base
12:20
"Costruiti a mano", a Cortina l'unica officina dei bob in Italia
11:30
Kgm, Verovolley e Changethegame insieme per sicurezza donne nello sport