Tennis: Dimitrov ancora infortunato, salta gli Us Open

Secondo quanto ha riferito il suo manager Georgi Stoimenov al sito bulgaro Tenniskafe, Grigor Dimitrov non potrà prendere parte allo US Open 2025. Il bulgaro, numero 20 del mondo, non si è ancora ristabilito dalla parziale lesione del muscolo grande pettorale per cui si era dovuto ritirare, nonostante un vantaggio di due set, nell'ottavo di finale a Wimbledon contro Jannik Sinner. Assente anche nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, Dimitrov interrompe così a 58 la serie di presenze consecutive nei main draw degli Slam. Il bulgaro, che non ha saltato un major dall'Australian Open 2011, vanta la quinta serie più lunga di presenze consecutive negli Slam di sempre. Il primato spetta allo spagnolo Feliciano Lopez, che ha disputato 79 Slam consecutivi tra il 2002 e il 2022.