Tennis, Coppa Davis: Sonego prende il posto di Musetti

"Anche senza Sinner e Musetti la nostra resta una squadra importante con grande consapevolezza". Lo ha detto Fillipo Volandri, capitano di Davis, confermando in diretta al Gr1 di Radio Rai la convocazione di Lorenzo Sonego per le Finali di Bologna, all'indomani dell'annunciato forfait di Musetti. "Faremo tesoro di quelle che sono state le nostre due vittorie consecutive - ha aggiunto Volandri -. Saremo pronti a battagliare, vogliamo rimanere in alto e far bene"