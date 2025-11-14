Tennis, Coppa Davis: Sonego prende il posto di Musetti

© Getty Images
Sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Lorenzo Sonego come singolarista alle finali di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo ha confermato il capitano della squadra azzurra, Filippo Volandri a margine delle Atp Finals di Torino. Gli altri due singolaristi saranno Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.
"Anche senza Sinner e Musetti la nostra resta una squadra importante con grande consapevolezza". Lo ha detto Fillipo Volandri, capitano di Davis, confermando in diretta al Gr1 di Radio Rai la convocazione di Lorenzo Sonego per le Finali di Bologna, all'indomani dell'annunciato forfait di Musetti. "Faremo tesoro di quelle che sono state le nostre due vittorie consecutive - ha aggiunto Volandri -. Saremo pronti a battagliare, vogliamo rimanere in alto e far bene"