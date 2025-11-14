Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Coppa Davis: Sonego prende il posto di Musetti

14 Nov 2025 - 15:19
© Getty Images

© Getty Images

Sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Lorenzo Sonego come singolarista alle finali di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo ha confermato il capitano della squadra azzurra, Filippo Volandri a margine delle Atp Finals di Torino. Gli altri due singolaristi saranno Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

"Anche senza Sinner e Musetti la nostra resta una squadra importante con grande consapevolezza". Lo ha detto Fillipo Volandri, capitano di Davis, confermando in diretta al Gr1 di Radio Rai la convocazione di Lorenzo Sonego per le Finali di Bologna, all'indomani dell'annunciato forfait di Musetti. "Faremo tesoro di quelle che sono state le nostre due vittorie consecutive - ha aggiunto Volandri -. Saremo pronti a battagliare, vogliamo rimanere in alto e far bene"

Ultimi video

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:33
DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:16
Tennis, Venus Williams: "Sinner è on fire e lo sarà a lungo"
15:07
Arriva a Torino l'Inclusive Padel Tour
15:19
Tennis, Coppa Davis: Sonego prende il posto di Musetti
14:06
Milano-Cortina, ministro Locatelli: "Su accessibilità siamo a buon punto"
13:29
Automobilismo, Fia GT World Cup: prima fila tutta Ferrari a Macao