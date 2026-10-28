Tennis: Bolelli-Vavassori qualificati per le ATP Finals per il terzo anno consecutivo

Simone Bolelli e Andrea Vavassori prenderanno parte alle ATP Finals per il terzo anno consecutivo. La certezza è arrivata grazie al successo su Alexander Zverev e Marcelo Melo al primo turno all'ATP 500 di Vienna con il punteggio di 7-6(6) 6-2. In stagione, Bolelli e Vavassori hanno vinto l'ATP 500 di Rotterdam e due titoli nei Masters 1000, a Miami e agli Internazionali d'Italia. A Roma hanno firmato una pagina storica: sono infatti diventati la prima coppia italiana nell'albo d'oro del torneo in doppio maschile. Inoltre, hanno raggiunto i 10 titoli ATP in coppia in carriera. Alle Nitto ATP Finals hanno esordito in coppia nel 2024, senza superare il girone. Dopo la prima vittoria su Bopanna/Ebden, hanno perso contro Krawietz/Puetz e Arevalo Pavic. Nel 2025 sono diventati i primi italiani in semifinale nella storia del torneo grazie ai successi nel girone sui britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, e sull'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers. La loro corsa si è fermata a una vittoria dalla finale sul finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten.