Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

La nuova Capanna Carrel è costruita su quattro livelli. Il piano principale ospita la zona giorno ed è suddivisa in tre aree: una riservata alle guide, una adibita agli alpinisti e una terza per il ricovero notturno. Ha una porta di accesso alla balconata, mentre l’ingresso avviene attraverso una scala interna che parte dal piano inferiore. Al livello –1 si trovano lo spogliatoio, utilizzato anche per il ricovero di soccorso con quattro posti letto, e i servizi igienici con scarico diretto nei serbatoi di stoccaggio, posizionati al piano inferiore (-2). Per lo scarico è stata inoltre prevista la posa di valvole a ghigliottina e sistemi di aspirazione dedicati che consentono di ridurre gli odori. Infine, il livello +1 è dotato di venticinque posti letto per le guide alpine e i clienti, accessibile sempre dall’interno. La struttura si fonda su un sistema di micropali in cemento con anima in acciaio, che consentono da un lato l'ancoraggio e lo scarico efficace delle sollecitazioni, dall'altro da consolidamento dell'ammasso roccioso.