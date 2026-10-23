Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

© Gianluca Gobbi
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Un concentrato di tecnologia e design ad oltre tremilaottocento metri sul versante italiano della "Gran Becca"di Stefano Gatti
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È stata recentemente inaugurata la nuova Capanna Carrel, realizzata a quota 3830 metri lungo la Cresta del Leone, sulla parete sud-ovest del Cervino, via normale italiana di accesso alla vetta. Dopo la benedizione e il taglio del nastro - avvenuti in Capanna giovedì 15 ottobre scorso - alla Casa dello Sport di Breuil-Cervinia è stato presentato il progetto della nuova Capanna, di fondamentale importanza per la Valtournenche e la Valle d’Aosta: un nuovo punto di appoggio per gli alpinisti che scelgono di scalare dal versante italiano una delle montagne simbolo dell’alpinismo mondiale.
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Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Valtournenche Elisa Cicco, l’assessore regionale agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna Leonardo Lotto, il presidente della Regione Renzo Testolin, il presidente della società Guide del Cervino Laurent Nicoletta, il presidente dell’UVGAM Ezio Marlier e l’Assessore al turismo, sport e montagna del Comune di Valtournenche Chantal Vuillermoz.
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La Capanna è fin dalle sue origini intitolata a Jean-Antoine Carrel, primo scalatore del Cervino lungo la cresta sud-ovest, nel mese di luglio del 1865. La nuova costruzione sorge cinquanta metri più in basso rispetto a quella precedente: una scelta dettata dagli approfondimenti geologici e geotecnici e di specifiche modellazioni effettuate con il supporto dell’Università di Vienna. La nuova ubicazione permette infatti di ridurre il rischio di caduta massi.
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La nuova Capanna Carrel è costruita su quattro livelli. Il piano principale ospita la zona giorno ed è suddivisa in tre aree: una riservata alle guide, una adibita agli alpinisti e una terza per il ricovero notturno. Ha una porta di accesso alla balconata, mentre l’ingresso avviene attraverso una scala interna che parte dal piano inferiore. Al livello –1 si trovano lo spogliatoio, utilizzato anche per il ricovero di soccorso con quattro posti letto, e i servizi igienici con scarico diretto nei serbatoi di stoccaggio, posizionati al piano inferiore (-2). Per lo scarico è stata inoltre prevista la posa di valvole a ghigliottina e sistemi di aspirazione dedicati che consentono di ridurre gli odori. Infine, il livello +1 è dotato di venticinque posti letto per le guide alpine e i clienti, accessibile sempre dall’interno. La struttura si fonda su un sistema di micropali in cemento con anima in acciaio, che consentono da un lato l'ancoraggio e lo scarico efficace delle sollecitazioni, dall'altro da consolidamento dell'ammasso roccioso.
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Tecnologia e design ad alta quota. Per la la costruzione sono stati utilizzati legno e una serie di portali ed altri elementi strutturali in X-Lam. La Capanna è dotata di un elevato strato di isolamento, ottenuta attraverso una stratigrafia specifica che favorisce la traspirabilità dall’interno verso l’esterno. La struttura integra inoltre uno strato di ventilazione e un sistema di impermeabilizzazione multilivello.
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La copertura della struttura è stata realizzata in alluminio verniciato a doppia graffatura e arredi interni realizzati su misura. Gli impianti sono stati progettati per garantire comfort, affidabilità e facilità di manutenzione: il sistema fotovoltaico con batterie di accumulo alimenta illuminazione e apparecchiature, assicurando anche il funzionamento della radio di soccorso. Completano la dotazione due impianti di ventilazione, la predisposizione per un generatore d’emergenza e un sistema di protezione contro i fulmini.
Iniziati nel mese di luglio del 2023 e conclusi a fine estate 2026, i lavori sono stati affidati alle società Besenval Costruzioni Srl e Chenevier Spa, su progetto dei professionisti Benedetto Amodei e Cecilia De Marco e sotto il coordinamento dell’ingegnere Michel Grosjacques. La gestione sarà affidata alla società Guide del Cervino. La nuova Capanna Carrel è stata realizzata utilizzando risorse del FOSMIT (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) e del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera.
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DICHIARAZIONI
Elisa Cicco (Sindaco di Valtournenche)
"Per Valtournenche oggi è una giornata molto importante: inaugurare la nuova Capanna Carrel significa continuare a far vivere un simbolo che non riguarda solo gli alpinisti, ma l’intera comunità. Per questo, la parola che mi viene più spontanea da pronunciare è 'grazie' a tutti coloro che - a vario titolo - hanno contribuito a concretizzare questo progetto".
Renzo Testolin (Presidente Regione Autonoma Valle d'Aosta)
"Questo è un momento che entra nella storia: la nuova struttura rappresenta il passaggio del testimone dalla vecchia Capanna Carrel, a dimostrazione di quanto l’importanza della montagna sia sempre centrale per i valdostani. Questo intervento è un orgoglio corale, soprattutto per tutti coloro che hanno lavorato alla sua realizzazione: dalle maestranze a chi si è occupato degli aspetti amministrativi. Possiamo essere davvero fieri di questo risultato".
Leonardo Lotto (Assessore regionale agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna)
"Quello che abbiamo visto e vissuto oggi rispecchia la grandezza dell’opera che è stata realizzata. La Capanna Carrel sarà un gioiello che, sapientemente custodito dalle Guide del Cervino, darà lustro alla nostra Regione. Voglio sottolineare la perseveranza con cui si è voluto portare a compimento un progetto che si è protratto nel tempo, superando criticità e dando alla vita una struttura che è un esempio di innovazione ingegneristica ad alta quota, finanziato con fondi dedicati proprio alla montagna, e che accompagnerà il futuro di Valtournenche e della Valle d’Aosta".
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Chantal Vuillermoz (Assessore al turismo, sport e montagna del Comune di Valtournenche)
"Dopo anni di intenso lavoro, oggi vediamo finalmente la realizzazione di un sogno. Oggi non celebriamo solo una struttura all’avanguardia, ma un traguardo storico e fondamentale per tutta la comunità. La Capanna Carrel saprà accogliere alpinisti che giungeranno da ogni parte del mondo per raggiungere la vetta del Cervino, una montagna-simbolo, capace di attrarre non solo alpinisti, ma un turismo legato alla natura e alla bellezza alpina".
Laurent Nicoletta (Presidente della società Guide del Cervino)
"Il Cervino e la sua vallata hanno un nuovo biglietto da visita: dalla Capanna del secolo scorso e degli anni Sessanta siamo passati a una 'villa'. Le Guide la custodiranno, la valorizzeranno e la gestiranno nel migliore dei modi, così come hanno fatto le Guide che ci hanno preceduto. Ricordiamoci però che la Capanna è di tutti, così come lo è la montagna".
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