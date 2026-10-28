F1, Vasseur: "La direzione è giusta, vogliamo un altro risultato importante"

La Ferrari arriva in Messico con il podio di Leclerc ad Austin e Frederic Vasseur si dice ottimista. "Le ultime gare hanno dimostrato che stiamo andando nella direzione giusta, ma dobbiamo continuare a lavorare con la stessa concentrazione e determinazione. Il Messico presenta una sfida molto diversa rispetto ad Austin, con l’altitudine che aggiunge un’ulteriore variabile nella gestione della vettura durante il weekend. In un panorama di vertice così compatto, riuscire a gestire bene queste condizioni può fare davvero la differenza. Il nostro obiettivo è dare continuità al momento positivo delle ultime gare, continuare a spingere come squadra e metterci nelle condizioni di lottare per un altro risultato importante", le parole del team principal di Maranello.