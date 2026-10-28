Curling, Europei: Azzurri ko con Germania e riscatto con Austria

A Ostrava (Rep. Ceca) è andata in archivio la seconda giornata dei Campionati Europei 2026 di curling. Doppio impegno per l'Italia maschile, composta da Stefano Spiller (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Cesare Spiller (Fiamme Oro). In mattinata, gli azzurri hanno affrontato la Germania, uscendo sconfitti per 4-7. Dopo un buon inizio da parte della rappresentativa tricolore (3-1 dopo quattro end), i tedeschi hanno avuto il merito di ribaltare le sorti dell'incontro, in particolare marcando 4 punti nella settima mano. La selezione italiana è poi tornata sul ghiaccio nel pomeriggio contro l'Austria, riscattandosi prontamente. Gli azzurri hanno vinto con il punteggio di 9-5, facendo la differenza nella seconda metà del match. Hanno difatti messo a referto tre punti sia nel quinto che nel settimo end, dopo essere arrivati all'intervallo indietro 3-4. Giovedì 29 alle 14 sfida contro il Belgio.