Nba: Spurs ai playoff, James eguaglia il record dei Lakers

Sotto di 10 punti a poco meno di cinque minuti dalla fine in casa contro i Suns, gli Spurs hanno rimontato e vinto 101-100 grazie a un canestro sulla sirena di Victor Wembanyama. Gli Spurs sono così entrati nei playoff per la prima volta dal 2019. Luka Doncic ha segnato 60 punti nella vittoria dei Lakers contro gli Heat a Miami (134-126), ma la sua ultima impresa è stata in qualche modo oscurata dalla partita numero 1.611 nella regular season del suo compagno di squadra LeBron James, che ha eguagliato il record di Robert Parish per il maggior numero di partite giocate al di fuori dei playoff nella NBA. A 41 anni, King James ha brillantemente raggiunto questo nuovo traguardo nella sua carriera registrando una tripla doppia (19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist).