Nba: Spurs ai playoff, James eguaglia il record dei Lakers

20 Mar 2026 - 09:26

Sotto di 10 punti a poco meno di cinque minuti dalla fine in casa contro i Suns, gli Spurs hanno rimontato e vinto 101-100 grazie a un canestro sulla sirena di Victor Wembanyama. Gli Spurs sono così entrati nei playoff per la prima volta dal 2019. Luka Doncic ha segnato 60 punti nella vittoria dei Lakers contro gli Heat a Miami (134-126), ma la sua ultima impresa è stata in qualche modo oscurata dalla partita numero 1.611 nella regular season del suo compagno di squadra LeBron James, che ha eguagliato il record di Robert Parish per il maggior numero di partite giocate al di fuori dei playoff nella NBA. A 41 anni, King James ha brillantemente raggiunto questo nuovo traguardo nella sua carriera registrando una tripla doppia (19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist).

Doncic, miglior marcatore della NBA in questa stagione, ha messo a segno ben nove triple, registrando la sua seconda partita da 50 punti in questa stagione, dopo la prestazione da 51 contro Chicago. Con otto vittorie consecutive, i Lakers sono saldamente al terzo posto nella Western Conference, dietro a Thunder e Spurs. Intanto, i Pistons continuano la loro striscia vincente anche senza Cunningham. Jalen Duren ha segnato 24 punti e catturato 11 rimbalzi, guidando i leader della Eastern Conference alla vittoria (117-95) sui Washington Wizards. Guidano la Eastern Conference davanti ai Boston Celtics e si apprestano ad affrontare i playoff a metà aprile.

Ultimi video

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

01:30
Sinner torna a vincere

Sinner torna a vincere

01:05
Sinner si gode il momento

Sinner si gode il momento

01:19
Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

01:21
La lunga sfida di Sinner

La lunga sfida di Sinner

02:05
Volley, Civitanova c'è

Volley, Civitanova c'è

02:01
L'eredità olimpica

L'eredità olimpica

01:16
Indian Wells, Sinner sfida Zverev

Indian Wells, Sinner sfida Zverev

03:21
13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

00:59
hockey

Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

01:31
Alcaraz non perdona

Alcaraz non perdona

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Sfuma il sogno mondiale dell'Italia del baseball: azzurri battuti 4-2 dal Venezuela a Miami

L'Italbaseball sfida il Venezuela per un sogno: "Festeggeremo solo quando avremo finito"

50) New Orleans Saints (NFL): 2,08 miliardi di dollari

Le 50 squadre più ricche al mondo secondo Forbes

Italbaseball da sogno! Gli azzurri battono anche Portorico e fanno la storia: è semifinale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:26
Nba: Spurs ai playoff, James eguaglia il record dei Lakers
08:00
Tennis, Atp Miami: Bellucci subito eliminato
21:43
Tennis, Wta Miami: Cocciaretto supera Semenistaja, al 2° turno trova Gauff
21:06
Master 1000 Miami, Berrettini non stecca l'esordio: Muller ko in due set
18:05
Volley, Champions femminile: Scandicci supera il Fenerbahce e vola in final four