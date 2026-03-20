La Bbc: "In Iran giustiziato anche giovanissimo campione di lotta"

Le esecuzioni sono avvenute nella provincia settentrionale di Qom, dopo che la Corte Suprema ha confermato le condanne a morte, come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. I tre erano accusati di aver ucciso agenti di polizia durante le proteste antigovernative di gennaio, secondo quanto riportato dai media statali. Secondo l'agenzia Tasnim, i tre uomini sono stati condannati anche per "moharebeh" - aver mosso guerra a Dio - una delle accuse che l'Iran usa per emettere condanne a morte contro manifestanti e oppositori della Repubblica Islamica. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, i tre uomini avrebbero confessato sotto tortura e sarebbero stati giustiziati senza un giusto processo.