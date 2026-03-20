La Bbc: "In Iran giustiziato anche giovanissimo campione di lotta"
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Tra le tre persone giustiziate ieri dal regime iraniano c'era anche l'adolescente Saleh Mohammadi, 19 anni, membro della nazionale iraniana di lotta libera. Lo riferiscono fonti citate dalla Bbc.
Le esecuzioni sono avvenute nella provincia settentrionale di Qom, dopo che la Corte Suprema ha confermato le condanne a morte, come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. I tre erano accusati di aver ucciso agenti di polizia durante le proteste antigovernative di gennaio, secondo quanto riportato dai media statali. Secondo l'agenzia Tasnim, i tre uomini sono stati condannati anche per "moharebeh" - aver mosso guerra a Dio - una delle accuse che l'Iran usa per emettere condanne a morte contro manifestanti e oppositori della Repubblica Islamica. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, i tre uomini avrebbero confessato sotto tortura e sarebbero stati giustiziati senza un giusto processo.
La loro esecuzione è avvenuta il giorno dopo che l'Iran aveva giustiziato un cittadino con doppia cittadinanza iraniana e svedese. Kouroush Keyvani è stato impiccato dopo essere stato riconosciuto colpevole di spionaggio per Israele, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa giudiziaria iraniana Mizan Online.