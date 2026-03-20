Running, la Wings for Life World Run arriva nella factory di Faenza della Racing Bulls

“È un momento molto speciale – sono onorato di essere stato nominato Ambassador di Wings for Life, una causa molto vicina a tutto il team Oracle Red Bull Racing” ha dichiarato Laurent Mekies, CEO e Team Principal, Oracle Red Bull Racing. “Ospiteremo questo App Run Event nel nostro campus, con la partecipazione di tanti colleghi per sostenere la ricerca. È qualcosa che dà un significato ancora più profondo a ciò che facciamo. La corsa è aperta a tutti – si può correre, camminare o partecipare su sedia a rotelle. È un’esperienza unica perché si svolge contemporaneamente in tutto il mondo e il 100% dei fondi raccolti va alla ricerca”.



A Faenza, correndo fianco a fianco con i membri del team, partecipanti di ogni livello potranno immergersi nell’atmosfera della Formula 1 e affrontare un “avversario” che nessuna strategia di gara può battere: la Virtual Catcher Car, il traguardo mobile che insegue i runner.



“Ci sono già oltre 450 App Run Event in tutto il mondo ed è un onore far parte di questa rete globale” ha detto Peter Bayer, CEO, Visa Cash App Racing Bulls. “Non vediamo l’ora di accogliere fan, colleghi e la comunità di Faenza per una giornata speciale, all’insegna del divertimento e di uno scopo condiviso. Apriremo l’area heritage, con vetture iconiche come la prima monoposto di Max Verstappen, quella vincente di Sebastian Vettel a Monza 2008 e la vettura di Pierre Gasly. Vogliamo creare un evento davvero unico: un modo per dare ancora più significato a ciò che facciamo in pista e contribuire concretamente alla missione”.



Solo 1000 sono i pettorali a disposizione per l’App Run Event di Faenza e serve perciò affrettarsi a iscriversi per non perdere questa incredibile opportunità. La tappa nella Motor Valley si inserisce in un programma globale di App Run Event senza precedenti, che per il 2026 ha già superato il numero totale dello scorso anno, coinvolgendo oltre 68 Paesi in sei continenti.



In Italia sono già confermati anche altri App Run Event a Roma, Aosta, Welsberg – Monguelfo, Palermo, Verona e Eppan, oltre al grande raduno di Milano CityLife. La presenza di Faenza arricchisce ulteriormente il calendario italiano con una tappa dal profilo internazionale, destinata a richiamare non solo runner e appassionati di solidarietà, ma anche tanti fan del motorsport.



Nel 2025, 310.719 partecipanti di 191 nazionalità hanno preso il via simultaneamente alle ore 11:00 UTC, dal Circolo Polare Artico alla Nuova Zelanda, con un partecipante su tre che ha scelto un’App Run Event. Il dato conferma come la dimensione condivisa e globale dell’esperienza sia uno degli elementi più apprezzati.



La 13ª edizione della Wings for Life World Run si terrà domenica 10 maggio 2026 alle ore 13:00 in Italia (11:00 UTC). Come sempre, il 100% delle quote di iscrizione sarà destinato alla ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale.



Per partecipare all’App Run di Faenza o a una delle altre App Run in programma in Italia: www.wingsforlifeworldrun.com