Tennis: Alcaraz non basta, il team mondo vince la Laver Cup

Il Team Mondo batte l'Europa e si prende la Laver Cup. A San Francisco, la squadra capitanata per la prima volta da Andre Agassi ha superato 15-9 la formazione del Vecchio Continente, vincendo il trofeo per la terza volta negli ultimi quattro anni. All'Europa, capitanata da Jannick Noah, dopo 4 partite su 4 perse non è bastato il n.1 Carlos Alcaraz, vincitore sia in singolare (contro Cerundolo) che in doppio (in coppia con Ruud, contro Michelsen e Opelka). Al Team Mondo sono bastate le vittorie di De Minaur (contro Mensik) e, di Taylor Fritz che è stato il migliore della Laver Cup: lo statunitense ha battuto sabato Alcaraz e ha completato l'opera superando anche Zverev.