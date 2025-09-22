Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: Alcaraz non basta, il team mondo vince la Laver Cup

22 Set 2025 - 15:22
© ansa

© ansa

Il Team Mondo batte l'Europa e si prende la Laver Cup. A San Francisco, la squadra capitanata per la prima volta da Andre Agassi ha superato 15-9 la formazione del Vecchio Continente, vincendo il trofeo per la terza volta negli ultimi quattro anni. All'Europa, capitanata da Jannick Noah, dopo 4 partite su 4 perse non è bastato il n.1 Carlos Alcaraz, vincitore sia in singolare (contro Cerundolo) che in doppio (in coppia con Ruud, contro Michelsen e Opelka). Al Team Mondo sono bastate le vittorie di De Minaur (contro Mensik) e, di Taylor Fritz che è stato il migliore della Laver Cup: lo statunitense ha battuto sabato Alcaraz e ha completato l'opera superando anche Zverev.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:22
Tennis: Alcaraz non basta, il team mondo vince la Laver Cup
Lorenzo Musetti al Roland Garros
15:00
Tennis, Atp Chengdu: Musetti batte Schevchenko e va in finale
14:21
Oktagon Roma 2025, Faraoni-Akira Jr per titolo dei massimi di kickboxing
14:10
F1: Red Bull e Horner si separano ufficialmente dopo 20 anni
12:02
Basket: Chus Mateo nuovo ct Spagna, prende il posto di Scariolo