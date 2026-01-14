Biathlon, CdM: Italia seconda nella staffetta donne di Ruhpolding

L'Italia della staffetta femminile di biathlon si è piazzata alle spalle della Norvegia nella quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A Ruhpolding, in Germania, il quartetto composto da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi ha chiuso a meno di 1" dal quartetto scandinavo (che si è imposto in volata) eguagliando il risultato ottenuto a Östersund e offrendo una conferma in ottica Olimpiadi. Terza la Svezia a 3"0. A seguire Francia a 10"5 e Rep. Ceca a 52"8, mentre la Germania ha chiuso solo sesta a 1'01"8.