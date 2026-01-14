Logo SportMediaset

Golf, a Dubai nel ricordo di Emanuele Galeppini e le altre vittime di Crans Montana

14 Gen 2026 - 16:52
© instagram

© instagram

Il DP World Tour, con il Dubai Invitational, riparte dagli Emirati Arabi e lo fa nel ricordo del giovane golfista italiano Emanuele Galeppini e di tutte le vittime della tragedia di Crans-Montana. Il sesto evento stagionale del circuito europeo - iniziato con anticipo sull'anno solare - si giocherà dal 15 al 18 gennaio al Dubai Creek Resort, il circolo nel quale il 29 marzo del 2025 Emanuele Galeppini vinse l'Omega Dubai Creek Amateur Open, segnalandosi come uno dei talenti emergenti del panorama golfistico internazionale.

Nel corso del primo round del Dubai Invitational verrà osservato un minuto di silenzio alle 13:30 (ora locale). I giocatori, i caddie e tutti gli addetti ai lavori potranno indossare un nastro nero in segno di vicinanza alle famiglie delle vittime.

Nell'evento, senza taglio, per tre round si giocherà con formula Pro-am (un pro e un amateur), poi nel quarto saranno in campo solo i professionisti che si contenderanno il montepremi di 2.750.000 dollari. Nella seconda edizione del Dubai Invitational difende il titolo, conquistato nella prima svoltasi nel 2024, Tommy Fleetwood, 34enne di Southport, numero tre mondiale, otto vittorie sul circuito. Ha buone chance di concedere il bis considerando l'exploit di ottobre nell'India Championship.Si divide i favori, nelle previsioni della vigilia, con il nordirlandese Rory McIlroy. 

