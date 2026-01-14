Golf, a Dubai nel ricordo di Emanuele Galeppini e le altre vittime di Crans Montana

Nell'evento, senza taglio, per tre round si giocherà con formula Pro-am (un pro e un amateur), poi nel quarto saranno in campo solo i professionisti che si contenderanno il montepremi di 2.750.000 dollari. Nella seconda edizione del Dubai Invitational difende il titolo, conquistato nella prima svoltasi nel 2024, Tommy Fleetwood, 34enne di Southport, numero tre mondiale, otto vittorie sul circuito. Ha buone chance di concedere il bis considerando l'exploit di ottobre nell'India Championship.Si divide i favori, nelle previsioni della vigilia, con il nordirlandese Rory McIlroy.