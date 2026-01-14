Il Forum mondiale dell'Endurance equestre arriva in Umbria

Un Forum che si propone non solo come luogo di incontro, ma come fucina di idee, prospettive e decisioni. L'evento è organizzato da sistemaeventi.it e dalla Federazione italiana sport equestri (Fise), con il supporto ufficiale di eiev - Emirates International Endurance Village, centro di eccellenza emiratino creato sotto la guida di Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice presidente e vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Al centro dei lavori - spiega un comunicato dei promotori - i temi chiave del presente e del futuro della disciplina: governance, benessere animale, innovazione tecnologica, crescita delle nuove generazioni e consolidamento di un modello sostenibile per lo sport globale. Anticipano il Forum due Fei Endurance Courses, attualmente in corso, rivolti a giudici, steward e delegati tecnici internazionali.