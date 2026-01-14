Milano Cortina, Fauner: "La regola che esclude i tedofori politici vale solo per me?"

"Io non ho parlato solo a nome mio - ribadisce Fauner - mi sono fatto portavoce di almeno 15 atleti che hanno vinto una medaglia olimpica negli sport invernali, campioni che hanno scritto la storia dello sport italiano e che oggi si sentono messi da parte". La motivazione esposta dalla Fondazione, osserva, "non riguarda gli altri campioni olimpici esclusi, che non hanno alcun ruolo politico". E riflette: "Anche ammettendo, per assurdo, che una carica amministrativa locale fosse considerata incompatibile con il ruolo di tedoforo, i campioni olimpici avrebbero potuto e dovuto essere coinvolti come Ambassador delle Olimpiadi". "Se la Fondazione avesse semplicemente ammesso l'errore e chiesto scusa per una gestione sbagliata - conclude sul suo profilo social - i toni sarebbero stati diversi. Ma cercare scusanti infondate, dopo una debacle evidente, non è accettabile. Perché qui non c'è solo il danno. C'è anche la beffa. Le Olimpiadi meritano rispetto. E il rispetto passa anche dal saper riconoscere quando si sbaglia!".