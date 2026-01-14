Federciclismo presenta lavoro su sicurezza strada 'Italia sia come nord Europa'

La Federciclismo presenterà oggi a tutti i gruppi parlamentari un documento con diverse proposte volte ad aumentare la sicurezza stradale. "Era doveroso da parte nostra - dice al telefono con l'ANSA il presidente della Fci, Cordiano Dagnoni -. L'obiettivo finale è aumentare la cultura dell'utilizzo della bici e l'educazione sulle strade, prendendo spunto da paesi più evoluti come quelli del nord Europa. Vogliamo arrivare a essere come loro". Un documento che si aggiunge a un disegno di legge in materia presentato lo scorso luglio dall'on. Roberto Pella. "Ma non vogliamo porci in antitesi - spiega Dagnoni -. Vogliamo semplicemente dare al legislatore un lavoro che rappresenti tutto il mondo ciclistico". Il documento redatto dalla Fci - di cui abbiamo preso visione - si articola così in cinque punti riguardanti proposte sul "velocipede", sulle disposizioni relative alla circolazione e quelle relative alle strade, poi sulle modifiche del codice della strada con l'introduzione di nuove leggi e infine sulle dotazioni che dovrebbero avere i veicoli a motore. Spicca l'obbligatorietà del casco, definita da Dagnoni un "discorso di cultura" e una "conseguenza dovuta che arriverà".