Tajani: "Orgoglioso della tregua Olimpica alla vigilia di Milano Cortina

"Siamo ormai ai blocchi di partenza delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. Sono orgoglioso del risultato a New York con la Risoluzione ONU sulla Tregua Olimpica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la XVIII edizione della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo a Roma. "Non un passaggio scontato, ma la promessa di un impegno concreto e il riconoscimento di una diplomazia, quella italiana, che costruisce sempre ponti e mai muri".