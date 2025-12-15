Pallavolo, Antropova: "Successo meritato, ci abbiamo messo il cuore"

"Sono veramente molto felice di provare la sensazione della vittoria con questa squadra: è un successo che ci meritiamo, abbiamo messo in campo tutto il cuore e tutte le forze possibili rimaste". Così Ekaterina Antropova, l'opposta della Savino Del Bene Volley di Scandicci che ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley femminile a San Paolo in Brasile, superando 3-1 in finale la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Antropova è stata nominata Mvp della competizione. "Molto spesso siamo arrivate in finale, ma ci siamo fermate a un passo dalla vittoria", afferma l'atleta, che fa anche parte del gruppo azzurro campione mondiale e olimpico con Julio Velasco. A giudizio di Antropova la chiave di volta della sfida sono stati i quattro set point annullati a Conegliano nel primo set: "Sicuramente è stato un momento determinante. Io nel primo set ho fatto un po' fatica e quindi devo ringraziare le mie compagne. In quel finale abbiamo visto quanto ci credevamo. Non volevamo mollare niente: sapevamo che non era partita facile, ma in spogliatoio ci eravamo dette di puntare alla vittoria e alla fine l'abbiamo centrata".