Tennis: Kudermetova cambia nazionalità, da russa a uzbeka

15 Dic 2025 - 23:19
Polina Kudermetova, numero 104 del ranking Wta, ha deciso di cambiare nazionalità, da russa a uzbeka. Una scelta dettata dal desiderio di partecipare alle prossime Olimpiadi, quelle di Los Angeles 2028. Nel tennis infatti, come fu deciso a poche settimane dall'invasione dell'Ucraina, vige ancora l'esclusione di giocatori e giocatrici dalle competizioni a squadre. Così si é andata allungando la lista delle tenniste che hanno cambiato nazionalità. Come Elina Avanesyan, n.118 del mondo e dal 2024 armena d'adozione, Varvara Gracheva, n.77 WTA, che due anni fa scelse di giocare per la Francia, Daria Kasatkina, n.37 del ranking e adottata dall'Australia, Anastasia Potapova, n.50 oggi in campo per i colori dell'Austria, Kamilla Rakhimova, fresca Top100, anche lei passata all'Uzbekistan, proprio nel 2025 come Maria Timofeeva. 

