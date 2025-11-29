Logo SportMediaset

Skeleton: gruppo azzurro in allenamento a Cortina

29 Nov 2025 - 14:25

Il quintetto formato da Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Giovanni Marchetti, Valentina Margaglio ed Alessandra Fumagalli sfrutteranno la pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo per una sessione di allenamento fino al 7 dicembre in vista dei prossimi impegni agonistici. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato i cinque azzurri insieme ai tecnici Andrea Gallina e Wilfried Schneider per approfondire il feeling con il tracciato che a febbraio ospiterà le sfide olimpiche. Proprio in tal senso, il tracciato ampezzano vedrà fino al 5 dicembre gli allenamenti del quartetto di bob formato da Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti ed Eric Fantazzini. Nel frattempo la Coppa Europa di skeleton si sposta nella tedesca Altenberg: la due giorni del 4 e 5 dicembre coinvolgerà il terzetto composto da Pietro Augusto Drovanti, Manuel Schwärzer e Angel Osakue.

