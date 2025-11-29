Skeleton: gruppo azzurro in allenamento a Cortina

Il quintetto formato da Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Giovanni Marchetti, Valentina Margaglio ed Alessandra Fumagalli sfrutteranno la pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo per una sessione di allenamento fino al 7 dicembre in vista dei prossimi impegni agonistici. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato i cinque azzurri insieme ai tecnici Andrea Gallina e Wilfried Schneider per approfondire il feeling con il tracciato che a febbraio ospiterà le sfide olimpiche. Proprio in tal senso, il tracciato ampezzano vedrà fino al 5 dicembre gli allenamenti del quartetto di bob formato da Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti ed Eric Fantazzini. Nel frattempo la Coppa Europa di skeleton si sposta nella tedesca Altenberg: la due giorni del 4 e 5 dicembre coinvolgerà il terzetto composto da Pietro Augusto Drovanti, Manuel Schwärzer e Angel Osakue.