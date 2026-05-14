MotoGp: Bagnaia, pronti per altra battaglia con Aprilia, spero Marquez torni presto

14 Mag 2026 - 15:56
Pecco Bagnaia © Getty Images

Pecco Bagnaia © Getty Images

"Il team sicuramente ha analizzato bene il tutto e abbiamo capito. Non succederà sicuramente mai più e quindi sono molto contento. Però non c'è stato un problema tecnico, è semplicemente stato un altro discorso, niente di tecnico e andiamo avanti". Così Francesco 'Pecco' Bagnaia ai microfoni di Sky Sport torna sulla caduta di Le Mans. "La caduta è stato un errore mio, quello sicuro. È stato sicuramente un weekend molto positivo a Le Mans dopo il test di Jerez e aver capito una direzione che speriamo possa funzionar bene anche qua", ha aggiunto il due volte campione del Mondo in vista del Gp di Catalogna. "È una pista bella, una pista che mi piace, negli ultimi anni siamo sempre stati molto veloci, quindi proveremo a dar battaglia alle Aprilia che in questo momento saranno sicuramente molto veloci anche qui", ha detto Bagnaia. Infine un pensiero su Marc Marquez. "Si spera che torni presto, perché adesso che abbiamo forse trovato una direzione è fondamentale che si lavori tutti per trovare prima il bandolo. Però ci è già passato molte volte, sa come reagire e tornerà presto", ha concluso.

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